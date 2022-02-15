15 Февраля 2022
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Политика В России
коллаж, Донецк, ДНР, паспорт РФ (2019) | Фото: Накануне.RU

Госдума приняла "жесткий" вариант обращения к президенту насчет независимости ЛНР и ДНР

Госдума во вторник, 15 февраля, приняла постановление об обращении к президенту России о признании независимости ЛНР и ДНР. Большинство в ходе рейтингового голосования проголосовало за более жесткий вариант КПРФ. Он предполагает, что обращение будет направлено сразу президенту России, тогда как "Единая Россия" предлагала сначала консультироваться с МИДом.

Отметим, что текст самого обращения в обоих вариантах одинаковый.

В начале обсуждения представитель КПРФ Николай Харитонов и вовсе предлагал в течение часа доработать оба постановления и создать из них одно: "Не тот момент, когда надо доказывать, кто больше любит Родину. Текст ведь абсолютно одинаковый". Но спикер Госдумы Вячеслав Володин возразил, что регламент уже был накануне одобрен и утвержден Советом Думы.

Затем выступили авторы двух вариантов обращения. Казбек Тайсаев (КПРФ) заявил: "Пора остановить кровопролитие на Донбассе. По данным ООН, там погибло более 10 тыс. человек. Но на самом деле более 50 тыс. человек погибло – я часто там бываю и знаю из своих источников. Вашингтонские кукловоды пытаются устроить масштабное кровопролитие. Альтернативы Минским соглашением нет, но Украина продолжает их игнорировать, поэтому Россия должна взять ситуацию в свои руки".

По мнению Тайсаева, надо: "Признать итоги референдума [в непризнанных республиках] 2014 года Упростить приобретение гражданства РФ для жителей Донбасса Интегрировать Донбасс в экономику России".

"В случае с Абхазией и Южной Осетией нас тоже пугали санкциями и полномасштабной войной, но ничего такого не произошло", - добавил депутат.

Также он отверг предположение о том, что мнение жителей Донбасса с 2014 года могло поменяться, и они, возможно, уже не хотят признания независимости: "Никакого смысла в новом референдуме нет. Мы туда постоянно ездим, сотни тысяч людей обращаются к нам с просьбой признать независимость".

Кроме того, коммунисты считают, что россияне, проживающие в РФ, готовы отказаться и от 13-й зарплаты, и от полного холодильника ради благополучия жителей Донбасса (в случае, если будут введены экономические санкции в отношении России). "Народ России полностью поддерживает наше постановление", - заявил Тайсаев.

ДНР, Донецк(2019)|Фото:

Соавтор "единороссовского" варианта постановления Артем Туров заявил, что консультации в МИД нужны, поскольку у России есть ряд международных договоренностей и соглашений. Речь идет о Минских соглашениях. Это подтвердил и председатель комитета по делам СНГ Леонид Калашников: "Признание независимости разрушает Минские соглашения, да. Референдум, по сути, заморожен Минскими соглашениями. Как выходить из ситуации, когда нам грозят санкциями и войной? Постановление не означает признание ЛДНР – это прерогатива президента. Мы лишь формируем позицию Госдумы".

Также коммунисты обвинили "единороссов" в попытке "похоронить обращение, поставив его на консультации". "Это волокита", - заявил первый зампред фракции КПРФ в Госдуме Александр Ющенко.

Представительница "Новых людей" Сардана Авксентьева отметила, что идет дипломатический процесс, хоть и не быстрый. Сейчас активных боевых действий на Донбассе не ведется. "Интенсивность столкновений снизилась. И в этом я доверяю нашим дипломатам. Наша же основная задача – борьба с бедностью. Выполнять то, что мы обещали нашим избирателям во время предвыборной кампании. У некоторых велик соблазн уйти к внешнеполитическому врагу от наших внутренних, главных тем – высокой инфляции, бедности, низких зарплат. Тем более, что наше решение может привести к реальным человеческим жертвам. Наша партия выступает за выполнение Минских соглашений, международного, признанного документа", - заявила она.

"Единоросс" Вячеслав Макаров заявил, что его партий выступает за "принятие стратегически выверенного решения". "Минские договоренности сегодня и так не соблюдаются. Наши соотечественники страдают", - считает депутат. "В нашей тысячелетней истории мы побеждали во всех войнах потому, что всегда хотели мира. Россия никогда не проявляла агрессии", - добавил Макаров. Он "открыл секрет", что фракция "Единая Россия" не предпринимала консолидированного решения по голосованию по постановлению.

В итоге за вариант КПРФ проголосовал 351 человек, за вариант "Единой России" – 310.

Теги: госдума, независимость, лнр, днр, обращение



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