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Общество Свердловская область
выставка, памятная акция за возвращение Краснознаменной группы (2019) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге начали реставрацию Краснознамённой группы

В Екатеринбурге проводят реставрацию Краснознамённой группы с орденом Ленина, сообщил глава города Алексей Орлов.

Как передаёт корреспондент Накануне.RU, было решено отреставрировать памятник, который после сноса долгие годы лежал на складе одного из муниципальных учреждений.

Группу неаккуратно демонтировали, поэтому ей и понадобилась реставрация.

"Реставрационные работы закончат в марте", — сказал мэр на встрече "Совета неравнодушных горожан".

На этой же встрече планируется обсудить, куда возвращать народный памятник.

Напомним, Краснознамённую группу с орденом Ленина установили в городе в 1974 году на деньги ветеранских организаций — за вклад в Победу, за революционные и научные достижения горожан. В 2013 году памятник коварно демонтировали городские власти, что вызвало недовольство жителей.

Теги: Краснознаменная группа, Алексей Орлов



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