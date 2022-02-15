Уступите место профессионалам: Суконкин призвал французов покинуть Мали

Глава министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Париж в ближайшее время может объявить о выводе военных из Мали.

В беседе с телеканалом France 5 Ле Дриан пояснил, что необходимости в присутствии французских военных в Мали нет. Париж не признает легитимность нынешних властей в Бамако, поэтому не желает с ними сотрудничать в области борьбы с исламистами.

«Франция, которая уже девять лет борется с джихадистскими группировками в Сахеле, может объявить в ближайшие дни о выводе своих войск из Мали, поскольку новая власть демонстрирует растущую враждебность по отношению к французскому присутствию», — пояснил Ле Дриан.

Провальная миссия

Франция с 2013 года ведет антитеррористическую операцию «Бархан» в странах Сахеля. По ориентировочным оценкам, миссия обходится французскому бюджету в 700 млн евро ежегодно. За девять лет военным Пятой Республики так и не удалось решить проблему растущей террористической активности в регионе, несмотря на поддержку других европейских стран. Известно, что Великобритания и Германия отправили в Сахель 11 военных вертолетов, срок эксплуатации которых был фактически выработан. Машины не были адаптированы к песчаным бурям и часто выходили из строя. Помимо этого, по свидетельству очевидцев, французские солдаты при малейшем огневом контакте спешили на базу и старались не удаляться от нее. Примечательно, что даже по оценке командующего французскими войсками Пьера де Вильерса, такой формат присутствия «не имеет никакого эффекта».

За годы операции джихадисты фактически захватили север Мали, что привело к острому внутриполитическому кризису. Поскольку французских военных стали обвинять в подготовке боевиков ради совместного контроля над природными ресурсами страны, армия Мали решила взять ситуацию под свой контроль. В мае прошлого года произошел госпереворот, в результате которого власть перешла к полковнику Ассими Гойта. Вместе с тем по стране прошла волна антифранцузских митингов. Демонстранты жгли флаги Пятой Республики и призывали новое правительство к сотрудничеству с Россией. Многие малийцы вышли на улицы с портретами российского лидера Владимира Путина и композитора Рихарда Вагнера, что расценивается как приветствие специалистов, которых западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера».

Гуманитарная катастрофа

По словам военного писателя Алексея Суконкина, бывшие колонии Франции намерены окончательно освободиться от давления Парижа, который видит в африканских странах исключительно источник дохода.

«Понятно, что Парижу неприятно и больно наблюдать за тем, как рушатся веками выстроенные рабовладельческие отношения с некоторыми африканскими странами, ранее существовавшими в форме французских колоний. Не будучи способными понять, что подопечные в прошлом государства теперь выросли и превратились во вполне самостоятельные политические и экономические субъекты, которые сами определяют, как решать вопросы социальной сферы, занятости или безопасности. Особенно при том, что ничего дельного в этих сферах Париж предложить им так и не смог», — пояснил Суконкин.

Эксперты связывают антифранцузские настроения в Мали с гуманитарной катастрофой, которая стала результатом девятилетнего присутствия французских военнослужащих. По словам пресс-секретаря организации Стефана Дюжаррика, сейчас в помощи нуждаются около 7,5 миллиона малийцев. Это больше, чем когда-либо с 2012 года, пояснил пресс-секретарь.

«Прошедший год характеризовался ухудшением гуманитарной ситуации из-за растущей незащищенности в центральном регионе страны. Кризис в области безопасности в настоящее время распространяется на южный регион», — заявил Дюжаррик.

По его словам, также резко возросло количество жертв среди гражданского населения в северном и центральном Мали, что связано с жестокими нападениями вооруженных групп.

Уходя – уходи

Суконкин уверен, что французским войскам уже давно следует покинуть Мали. О выводе войск президент Эммануэль Макрон объявил еще летом прошло года.

«Борьба с радикалами показала немощность, или нежелание французского воинского контингента навести в стране должный порядок. Может французским военным будет лучше покинуть Мали, и больше не заниматься здесь имитацией борьбы с бандитами, уступив место тем, у кого это получается лучше?», — заключил эксперт.

Вслед за Францией Мали могут покинуть и другие европейские войска, которые размещены там в рамках операции «Такуба». Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт в телефонном разговоре с главой малийского военного ведомства полковником Садио Камара засомневалась в целесообразности военной миссии в Мали.

За последнее время малийская армия добилась существенных успехов в борьбе с исламистскими группировками, говорится в докладе генерального штаба. Аналитики африканских изданий уверены, что успехи FAMa напрямую связаны с укреплением сотрудничества между Россией и Мали. Таким образом, присутствие бездействующих европейских военных в Мали лишено всякого смысла.