90% работников, которых пытаются отстранить за отсутствие прививки, успешно защищают свои права - правозащитник

Работники, которых пытаются отстранить от работы за отсутствие прививки от ковида, почти всегда восстанавливают свои трудовые прав, если начинают их отстаивать. Причем это касается и тех работ, которые есть в перечне Правительства 1999 года и от которых, по закону, могут отстранить. Об этом рассказал правозащитник Денис Шульга в интервью председателю комиссии по защите детей от деструктивного контента Общественного совета при Роскомнадзоре, главреду РИА "Катюша" Андрею Цыганову.

По его словам, и судебная, и досудебная практика показывает, что более 90% работников, которые написали возражения против ковид-вакцинации, добиваются успеха, в том числе медики и учителя.

Он подчеркнул, что основное возражение против вакцинации - это экспериментальный характер вакцины, по которой продолжаются испытания при отсутствии данных.

"Наши чиновники и работодатели почему-то считают, что они могут открыто принуждать людей к участию в медицинском эксперименте, называя это профилактической прививкой. Но профилактическая прививка - это когда гипотеза о профилактическом эффекте препарата доказана. Сейчас эта гипотеза не просто не подтверждена, а существует масса случаев того, что препараты не дают невосприимчивости к заболеванию", - рассказал Шульга.

Он отметил, что зафиксировано множество случаев, когда привитые заболевают ковидом и умирают от ковида.

Напомним, согласно ч. 2 ст. 5 Федерального закона №157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", отстранить от работы за отсутствие прививки можно только тех, кто входит перечень работ, которые требуют обязательного проведения профилактических прививок и который утвержден Постановлением Правительства РФ от 15.07.1999 №825.