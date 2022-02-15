Шольц отказался от российского ПЦР-теста перед встречей с Путиным

Канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, который прилетел в Москву на встречу с президентом России, ПЦР-тест на коронавирус провел врач из немецкого посольства в России. От теста российской стороны канцлер отказался, сообщает Bild.

Как пишет таблоид, перед приездом российская сторона якобы потребовала от делегации Шольца сдать три ПЦР-теста за четыре дня до отъезда. Последний должны были сдать за 24 часа до вылета, еще один - уже в Москве.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Шольц не сделал российский ПЦР-тест, передает РИА Новости. Представитель Кремля добавил, что канцлер будет находиться на дистанции на встрече с Путиным, как это было с президентом Франции.

Напомним, Эммануэль Макрон во время визита в Москву отказался сдавать ПЦР-тест перед встречей с Владимиром Путиным. Весь мир облетели фотографии двух президентов, сидящих во время переговоров за очень длинным столом.

Источники иностранных СМИ ранее сообщили, что по соображениям безопасности администрация Макрона не дала возможности российским специалистам получить доступ к биологическим материалам президента.