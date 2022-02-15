Шольц отказался от российского ПЦР-теста перед встречей с Путиным

15 Февраля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

100 тысяч исправительных рабочих мест?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России
Олаф Шольц (2022) | Фото: Christoph Soeder / Pool via REUTERS

Шольц отказался от российского ПЦР-теста перед встречей с Путиным

Канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, который прилетел в Москву на встречу с президентом России, ПЦР-тест на коронавирус провел врач из немецкого посольства в России. От теста российской стороны канцлер отказался, сообщает Bild.

Как пишет таблоид, перед приездом российская сторона якобы потребовала от делегации Шольца сдать три ПЦР-теста за четыре дня до отъезда. Последний должны были сдать за 24 часа до вылета, еще один - уже в Москве.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Шольц не сделал российский ПЦР-тест, передает РИА Новости. Представитель Кремля добавил, что канцлер будет находиться на дистанции на встрече с Путиным, как это было с президентом Франции.

Напомним, Эммануэль Макрон во время визита в Москву отказался сдавать ПЦР-тест перед встречей с Владимиром Путиным. Весь мир облетели фотографии двух президентов, сидящих во время переговоров за очень длинным столом.

Источники иностранных СМИ ранее сообщили, что по соображениям безопасности администрация Макрона не дала возможности российским специалистам получить доступ к биологическим материалам президента.

Теги: шольц, путин, пцр-тест



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 3916

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети