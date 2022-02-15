"МОСТ-Екатеринбург" оштрафован на 100 000 за размещение рекламы на фасаде "Дома контор"

Свердловский областной суд оштрафовал ЗАО "МОСТ-Екатеринбург" 100 тыс. рублей за размещение рекламных вывесок на фасаде "Дома контор", признанного объектом культурного наследия.

Как пояснили Накануне.RU в пресс-службе суда, в 2018 году было утверждено стилевое и композиционное решение форм и фасадов здания "Дома контор", а также цвет его окрашивания. Согласно закону, на территории объекта культурного наследия, а также на прилегающей к нему территории возможно размещение информационных вывесок, однако все они должны соответствовать архитектурно-стилистическим особенностям объекта. Более того, размещение вывесок должно заранее согласовываться с управлением госохраны объектов культурного наследия Свердловской области.

Однако в январе прошлого года при осмотре "Дома контор", на его северном фасаде были обнаружены крупногабаритные вывески, нарушающие вышеупомянутое требование визуального восприятия. Речь идет о вывесках "Чайная на Малышева", "Чай, кофе, сладости", "Кальян", которые ЗАО установило без согласования с госохраной. Тогда в адрес закрытого акционерного общества было направлено уведомление с требованием демонтировать рекламные конструкции, но за полгода так ничего и не изменилось.

Специалисты госохраны обратились в Ленинский районный суд, который и назначил ответчику штраф в размере 100 тыс. рублей. Однако представители ЗАО "МОСТ-Екатеринбург" сочли наказание чрезмерно суровым и настаивали на том, что пандемия коронавируса и соответствующие ограничения не позволили им своевременно исполнить требования по монтажу вывесок.

С этими доводами ЗАО и обратилось в Свердловский областной суд, однако не получило поддержки. Суд не нашел оснований для отмены или изменения постановления суда первой инстанции и взыскал с организации штраф.

Напомним, что "Дом контор" в Екатеринбурге был признан памятником истории и культуры еще в 2001 году, а в 2017 - зарегистрирован в едином государственном реестре объектов культурного наследия народов РФ.