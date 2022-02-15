64% процентов российских семей не имеют сбережений, - ВЦИОМ
Более чем у половины российских семей (64%) нет никаких сбережений, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Накопления есть только у 33% опрошенных.
Большинство россиян, имеющих сбережения, откладывают разные суммы, в зависимости от ситуации. Только 8% респондентов откладывают столько, сколько запланировали.
Кроме того, 43% опрошенных откладывают средства регулярно, 54% - ситуативно, когда появляются деньги.
Ранее сообщалось, что более 79% россиян обладают накоплениями на "черный день", но большинству хватит накопленных денег только на три месяца. Это данные исследования страховой компании "Росгосстрах Жизнь", банка "Открытие" и исследовательского центра А2.