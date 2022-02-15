64% процентов российских семей не имеют сбережений, - ВЦИОМ

Более чем у половины российских семей (64%) нет никаких сбережений, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Накопления есть только у 33% опрошенных.

Большинство россиян, имеющих сбережения, откладывают разные суммы, в зависимости от ситуации. Только 8% респондентов откладывают столько, сколько запланировали.

Кроме того, 43% опрошенных откладывают средства регулярно, 54% - ситуативно, когда появляются деньги.

Ранее сообщалось, что более 79% россиян обладают накоплениями на "черный день", но большинству хватит накопленных денег только на три месяца. Это данные исследования страховой компании "Росгосстрах Жизнь", банка "Открытие" и исследовательского центра А2.