15 Февраля 2022
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ДТП, Ниссан, большегруз (2022) | Фото: ГИБДД по Тюменской области

В Тюменской области большегруз столкнулся с иномаркой: пострадали пятеро, в том числе младенец

В Тюменской области в ДТП с большегрузом и иномаркой пострадали пять человек, в том числе четырехмесячный младенец, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГИБДД региона.

Столкновение произошло на пересечении объездной дороги Тюмени и улицы Теплотехников. По предварительным данным, 48-летний водитель фуры "Скания" со стажем за рулем 27 лет не выдержал безопасную дистанцию и врезался в автомобиль "Ниссан Альмера".

"Травмированы пять человек: водитель и четверо пассажиров автомобиля "Ниссан". 49-летнему водителю легкового автомобиля медики оказали помощь на месте ДТП. Четыре человека, младенец, и трое пассажиров, женщины 56-ти, 33-х лет, а также 36-летний мужчина госпитализированы в больницу", - пояснили в ведомстве.

ДТП, Ниссан, большегруз(2022)|Фото: ГИБДД по Тюменской области

Ребенок перевозился на переднем пассажирском сиденье, на руках у матери. Водитель "Ниссана" пояснил, что вез своих знакомых из гостей домой, детского автокресла у него нет. Обстоятельства ДТП выясняются.

Теги: ДТП, Ниссан, большегруз, младенец



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