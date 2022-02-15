На Урале судят фальшивомонетчиков, сбывавших подделки в алкомаркетах

Сотрудники ГСУ свердловского Главка МВД и сыщики из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями завершили расследование уголовного дела фальшивомонетчиков, сбывавших поддельные пятитысячные в продуктовых магазинах и алкомаркетах.

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь регионального полицейского ведомства Валерий Горелых, злоумышленники действовали в 2021 году, а их "жертвами" становились торговые объекты, в том числе некоторые точки сети "Красное и Белое", не оборудованные специальными устройствами по обнаружению фейковых банкнот.

"Заранее обсудив детали организации группы, фигуранты приобрели не менее 63 заведомо поддельных купюр номиналом 5 тысяч рублей каждая для дальнейшего сбыта. "Красные фантики" сбывались в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Невьянске, Среднеуральске, Верхней Пышме и Ревде. В ходе длительных и тщательно разработанных оперативных комбинаций оперуполномоченные УЭБиПК Главка установили и задержали пятерых подозреваемых.

Все они, за исключением уроженца Пермского края Никулина, жители столицы Среднего Урала. Это официально нетрудоустроенный гражданин Калашников 1995 года рождения. Его ровесник Бологов, ранее судимый по 161 УК РФ – грабеж, 116 – побои, 228 – причастность к незаконному обороту наркотиков, 158 – кража, крайний раз вышедший на волю из ИК-53 Ивделя в 2019 году. Гражданин Сафин 1997 года рождения, по профессии оператор вычислительных машин, работавший одним из руководителей склада коммерческого предприятия. Полицией собрана достаточная доказательственная база об их причастности более чем к 40 противоправным фактам сбыта фальшивок", - отметил полковник Горелых.

Сейчас дело направлено на рассмотрение в Ревдинский городской суд. Обвиняемым светит до 15 лет колонии.

Валерий Горелых, пользуясь возможностью, обратился к руководителям торговых точек с просьбой приобрести и установить машины, проверяющие на кассе подлинность денежных средств. Подробную информацию о признаках подлинности можно получить на официальном интернет-сайте Банка России. А списки серий и номеров поддельных купюр размещены на сайте ГУ МВД по Свердловской области.