На Урале судят фальшивомонетчиков, сбывавших подделки в алкомаркетах

15 Февраля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

100 тысяч исправительных рабочих мест?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область Уральский ФО
фальшивка, купюра, деньги (2016) | Фото: УМВД г. Челябинска

На Урале судят фальшивомонетчиков, сбывавших подделки в алкомаркетах

Сотрудники ГСУ свердловского Главка МВД и сыщики из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями завершили расследование уголовного дела фальшивомонетчиков, сбывавших поддельные пятитысячные в продуктовых магазинах и алкомаркетах.

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь регионального полицейского ведомства Валерий Горелых, злоумышленники действовали в 2021 году, а их "жертвами" становились торговые объекты, в том числе некоторые точки сети "Красное и Белое", не оборудованные специальными устройствами по обнаружению фейковых банкнот.

"Заранее обсудив детали организации группы, фигуранты приобрели не менее 63 заведомо поддельных купюр номиналом 5 тысяч рублей каждая для дальнейшего сбыта. "Красные фантики" сбывались в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Невьянске, Среднеуральске, Верхней Пышме и Ревде. В ходе длительных и тщательно разработанных оперативных комбинаций оперуполномоченные УЭБиПК Главка установили и задержали пятерых подозреваемых.

Обвиняемые в изнасиловании девушки полицейские(2020)|Фото: Накануне.RU

Все они, за исключением уроженца Пермского края Никулина, жители столицы Среднего Урала. Это официально нетрудоустроенный гражданин Калашников 1995 года рождения. Его ровесник Бологов, ранее судимый по 161 УК РФ – грабеж, 116 – побои, 228 – причастность к незаконному обороту наркотиков, 158 – кража, крайний раз вышедший на волю из ИК-53 Ивделя в 2019 году. Гражданин Сафин 1997 года рождения, по профессии оператор вычислительных машин, работавший одним из руководителей склада коммерческого предприятия. Полицией собрана достаточная доказательственная база об их причастности более чем к 40 противоправным фактам сбыта фальшивок", - отметил полковник Горелых.

Сейчас дело направлено на рассмотрение в Ревдинский городской суд. Обвиняемым светит до 15 лет колонии.

Валерий Горелых, пользуясь возможностью, обратился к руководителям торговых точек с просьбой приобрести и установить машины, проверяющие на кассе подлинность денежных средств. Подробную информацию о признаках подлинности можно получить на официальном интернет-сайте Банка России. А списки серий и номеров поддельных купюр размещены на сайте ГУ МВД по Свердловской области.

Теги: деньги, подделки, суд



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 3915

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети