15 Февраля 2022
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Общество Челябинская область
Суд, молоток, правосудие (2021) | Фото: Накануне.RU

Жители Челябинской области не смогли через суд добиться отмены режима QR-кодов

Челябинский областной отказал в удовлетворении коллективного иска жителей региона к правительству области против введения QR-кодов для посещения общественных мест, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Южноуральцы просили признать недействующим распоряжения регионального правительства в части внесения изменений, касающихся введения ограничений на вход в общественные места при отсутствии действующего QR-кода.

Напомним, в регионе с 30 октября доступ граждан в парикмахерские, салоны красоты, косметические, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны, фитнес-центры, физкультурно-оздоровительные комплексы и бассейны возможен только с QR-кодом о вакцинации или перенесенном заболевании. Также QR-код нужен для посещения торговых центров, торгово-развлекательных комплексов, пансионатов, санаториев, профилакториев и на баз отдыха.

10 февраля Челябинский областной суд отказал активистам в удовлетворении иска о признании незаконным постановления главного санитарного врача Анатолия Семенова о введении обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан.

Теги: QR-код, вакцинация, коронавирус, суд,



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