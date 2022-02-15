Жители Челябинской области не смогли через суд добиться отмены режима QR-кодов

Челябинский областной отказал в удовлетворении коллективного иска жителей региона к правительству области против введения QR-кодов для посещения общественных мест, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Южноуральцы просили признать недействующим распоряжения регионального правительства в части внесения изменений, касающихся введения ограничений на вход в общественные места при отсутствии действующего QR-кода.

Напомним, в регионе с 30 октября доступ граждан в парикмахерские, салоны красоты, косметические, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны, фитнес-центры, физкультурно-оздоровительные комплексы и бассейны возможен только с QR-кодом о вакцинации или перенесенном заболевании. Также QR-код нужен для посещения торговых центров, торгово-развлекательных комплексов, пансионатов, санаториев, профилакториев и на баз отдыха.

10 февраля Челябинский областной суд отказал активистам в удовлетворении иска о признании незаконным постановления главного санитарного врача Анатолия Семенова о введении обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан.