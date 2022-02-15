15 Февраля 2022
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Военнослужащие (2021) | Фото: Накануне.RU

Екатеринбургских школьников озадачили тестом на знание службы в российской армии

Военные решили выяснить у школьников Екатеринбурга, что те знают о российской армии. Это несколько встревожило родителей.
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Как рассказала изданию "Коммерсант-Урал" мать ученика седьмого класса гимназии №2, ее ребенку задали пройти тест "Армия моей страны". Всего в нем 23 вопроса на знание службы в российских вооруженных силах. В формате теста указано, что его могут пройти учащиеся с седьмого по 10-й классы. По словам родительницы, задание появилось накануне в школьном электронном журнале, при этом оценка за прохождение выставляться не будет.

Однако в департаменте образования администрации Екатеринбурга Накануне.RU сообщили, что семиклассникам не задавали проходить этот тест.

"Анкета была совместным проектом школы и военкомата в рамках подготовки мероприятий по патриотическому воспитанию старшеклассников в преддверии 23 февраля. В ходе анкетирования предполагалось выяснить, о каких сферах армейской жизни школьники информированы меньше всего. Анкету дети могут проходить только по желанию, а накануне Дня защитника Отечества представители одной из воинских частей планируют рассказать ребятам о современной российской армии", - пояснили в департаменте.

Ранее стало известно, что министерство образования проводит "детальную проверку" в уральской школе из-за "эротической" сказки Пушкина, которую по ошибке задали читать детям.

Теги: армия, тест, школьники, Екатеринбург



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