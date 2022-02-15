Онищенко назвал причину тяжелого течения коронавируса у Жириновского

Экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко рассказал, почему лидер ЛДПР Владимир Жириновский тяжело переносит коронавирус.

По его мнению, это может быть связано с тем, что политик затянул с госпитализацией.

В интервью "Комсомольской правде" Онищенко заявил, что Жириновский мог бы избежать осложнений, если бы принял решение лечь в больницу на раннем этапе болезни.

"Видимо, все-таки это связано с самооценкой личности, что эта хворь никак не может его коснуться", - объяснил специалист.

Напомним, лидер ЛДПР находится в ЦКБ в Москве с пневмонией и коронавирусом, личных заявлений не делает.

Ранее пресс-служба ЛДПР призвала СМИ, "которые ценят свою репутацию, прекратить цитировать и перепечатывать анонимные слухи о Владимире Жириновском". В партии заявили, что состояние здоровья политика стабильное, он идет на поправку, общается с помощниками, передает поручения депутатам и аппарату.