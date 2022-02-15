В Челябинске на пешеходном переходе сбили ребенка

В Челябинске автомобиль сбил 13-лктнего мальчика, переходившего дорогу на разрешающий сигнал светофора. Школьник получил травму ноги.

Как сообщили Накануне.RU в ГИБДД города, авария произошла 14 февраля на улице Курчатова. Водитель Лады Приоры при повороте налево на разрешающий сигнал светофора совершил наезд на ребенка, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

Мальчик шел из школы домой без сопровождения взрослых. Он был одет в одежду ярких тонов со световозвращающими элементами на рукаве.