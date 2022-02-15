15 Февраля 2022
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Российские конькобежцы Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров на Олимпийских играх в Пекине (2022) | Фото: Sarah Stier / Getty Images

Российские конькобежцы стали вторыми в командной гонке на Олимпиаде

Российские конькобежцы Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров стали вторыми в командной гонке преследования на зимних Олимпийских играх в Пекине.

В финале А наши спортсмены отстали на 2,38 секунды от представителей Норвегии Хальгейра Энгебротена, Педера Конгсхауга и Сверре Лунде Педерсена (3.38,08).

Отметим, что сегодня в полуфинале командной гонки россияне установили олимпийский рекорд - 3 минуты 36,61 секунды, но в финале аналогичный результат показать не удалось.

Теги: Олимпийские игры в Пекине, конькобежный спорт, Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов, Руслан Захаров, серебряная медаль



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