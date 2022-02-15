Российские конькобежцы стали вторыми в командной гонке на Олимпиаде
Российские конькобежцы Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров стали вторыми в командной гонке преследования на зимних Олимпийских играх в Пекине.
В финале А наши спортсмены отстали на 2,38 секунды от представителей Норвегии Хальгейра Энгебротена, Педера Конгсхауга и Сверре Лунде Педерсена (3.38,08).
Отметим, что сегодня в полуфинале командной гонки россияне установили олимпийский рекорд - 3 минуты 36,61 секунды, но в финале аналогичный результат показать не удалось.
СЕРЕБРО В КОНЬКАХ! 🥈— Матч ТВ (@MatchTV) February 15, 2022
Алдошкин, Трофимов и Захаров с олимпийским рекордом разобрались с американцами, но в финале уступили норвежцам.
Отличный результат в командной гонке преследования 👏 pic.twitter.com/oKHbWmr1L6
Руслан Захаров уже переписал историю нашего конькобежного спорта— Матч ТВ (@MatchTV) February 15, 2022
🥇 Взял эстафетное золото в шорт-треке в Сочи
🥈 В 30 лет перешел в коньки и теперь взял олимпийское серебро в командной гонке преследования. Еще и с олимпийским рекордом 🔥 pic.twitter.com/D5i8X15Hox