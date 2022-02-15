Российские конькобежцы стали вторыми в командной гонке на Олимпиаде

Российские конькобежцы Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров стали вторыми в командной гонке преследования на зимних Олимпийских играх в Пекине.

В финале А наши спортсмены отстали на 2,38 секунды от представителей Норвегии Хальгейра Энгебротена, Педера Конгсхауга и Сверре Лунде Педерсена (3.38,08).

Отметим, что сегодня в полуфинале командной гонки россияне установили олимпийский рекорд - 3 минуты 36,61 секунды, но в финале аналогичный результат показать не удалось.

СЕРЕБРО В КОНЬКАХ! 🥈



Алдошкин, Трофимов и Захаров с олимпийским рекордом разобрались с американцами, но в финале уступили норвежцам.



Отличный результат в командной гонке преследования 👏 pic.twitter.com/oKHbWmr1L6 — Матч ТВ (@MatchTV) February 15, 2022