Эксперты ВОЗ в ближайшие недели озвучат итоги изучения происхождения коронавируса

Стратегическая консультативная группа Всемирной организации здравоохранения в ближайшее время представит результаты своей работы по поиску происхождения коронавируса SARS-CoV-2. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ доктор Ханс Клюге.

Он напомнил, что группа была сформирована в октябре 2021 года для изучения новых опасных патогенов, она собиралась семь раз.

"Мы ожидаем некоторые результаты или рекомендации в ближайшие недели", - цитирует РИА Новости Клюге.

Напомним, в Китае первый этап расследования происхождения коронавируса при участии ВОЗ завершился в феврале 2021 года. Эксперты, исследовавшие происхождение коронавируса, отказались от версии о лабораторной утечке. Они сообщили, что пока не смогли определить, каким образом коронавирус COVID-19 попал на рынок в Ухане. Глава экспертной группы отметил, что попадание COVID-19 от летучих мышей на рынок маловероятно, был "промежуточный резервуар вируса". При этом один из экспертов заявил, что версию об утечке "сложно представить".

В сентябре сообщалось, что ВОЗ соберет новую команду для расследования происхождения коронавируса. В группу из 20 человек войдут специалисты по лабораторной безопасности и биозащите, генетики и эксперты по болезням животных. Они займутся поиском новых доказательств в Китае и других странах.