Число злостных неплательщиков в РФ достигло рекордных 8,6 млн

Количество злостных неплательщиков в России достигло 8,6 миллиона человек в 2021 году, пишут "Известия" со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов. Это максимум за все время ведения статистики ФССП — с 2012 года (тогда было 2,2 млн).

За год количество должников выросло на 1,6 миллиона против прошлогодних 1,2 миллиона человек. Всего они задолжали 1,1 триллиона рублей (на 40 миллиардов больше, чем в 2020-м).

Наибольшее число злостных неплательщиков зарегистрировано в Краснодарском крае, Башкирии, Красноярском крае, Свердловской и Челябинской областях.

Ранее стало известно, что невыездными из-за долгов являются 7,2 млн россиян. У таких граждан есть просроченная задолженность более 90 дней на сумму более 30 тыс. руб., это данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств. В 2020 году судебные приставы взыскали с таких должников 47,7 млрд руб., было вынесено более 9 млн постановлений о временном ограничении выезда гражданина из страны. Общая сумма долгов невыездных россиян превысила 1,7 трлн руб.