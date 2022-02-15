15 Февраля 2022
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Российско-белорусские учения &quot;Союзная решимость&quot; (2022) | Фото: Министерство обороны РФ

Минобороны РФ начало отвод военных из Белоруссии после учений

Министерство обороны РФ начало отвод войск Южного и Западного военных округов, участвовавших в учениях в Белоруссии. Подразделения направляются в места дислокации, сообщил журналистам официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков.

"Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движение в свои воинские гарнизоны. Отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе воинских колонн", - цитирует Конашенкова РИА Новости.

Напомним, в первой половине февраля в Белоруссии проходили совместные учения Союзного государства "Союзная решимость-2022". В ходе маневров отрабатывались сценарии иностранного вторжения и диверсий на границе.

Между тем, в западных странах учения подавались как подготовка к военному вторжению России на Украину.

Теги: минобороны, военные учения, союзная решимость-2022, белоруссия



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