В России третий день подряд снижается число заболевших коронавирусом

В России за последние сутки выявлен 166 631 случай коронавируса. Последние три дня заболеваемость снижается, она достигла уровня недельной давности (8 февраля). Впрочем, эксперты отмечают, что говорить о спаде и даже выходе на плато волны "омикрона" пока рано.

Также стало известно, что сегодня последний российский регион, где до этого не фиксировали штамм "омикрон", "пал" – на Чукотке тоже выявлен самый заразный из известных вид COVID-19.

За сутки было госпитализировано более 21 тыс. человек – это рост по сравнению с предыдущим днем. Также зафиксировано 704 летальных исхода – показатель "смертность" остается стабильным.