МВД: Среднеуральский стрелок в момент преступления был трезв и оставил записку

Житель Среднеуральска Виктор Меньшиков, которого сегодня арестовали по обвинению в убийстве своей супруги, оставил записку с объяснениями. Об этом Накануне.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Сыщики обнаружили ее по месту жительства пенсионера.

"Накануне трагической развязки подозреваемый гражданин пришёл в гараж и отпилил при помощи болгарки часть ствола от официально зарегистрированного охотничьего пятизарядного ружья МЦ-2112 калибра 12 мм, разрешение на которое было получено в апреле 2019 года, оно действовало до весны 2024 года. Таким образом, мужчина соорудил "обрез" ружья, который впоследствии и применил при убийстве супруги", - рассказал горелых.

Он также добавил, что ранее Меньшиков не попадал в поле зрения представителей МВД, судимостей не имеет, а соседи характеризовали семью как положительную. В свою очередь в СКР сообщили, что по словам пенсионера, на момент убийства он был трезв, а злоупотребить спиртным решил уже после произошедшего.

Напомним, что в минувшее воскресенье днем в полицию поступила информация о жителе Среднеуральска, стрелявшем из окна по улице, однако позднее в СКР рассказали, что пенсионер осуществил оба выстрела у себя в квартире, и в результате убил свою супругу. Подозреваемый был задержан, с его участием планируется провести комплекс процессуальных действий. Также в отношении фигуранта планируется проведение судебной психиатрической экспертизы.

Возбуждено уголовное дело. Пенсионера поместили в СИЗО до 13 апреля. А предполагаемую причину ранее также назвал Валерий Горелых.