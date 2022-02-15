В Тюменской области птицефабрика "Боровская" начала восстанавливать поголовье птиц

В Тюменской области птицефабрика "Боровская", которая была закрыта после вспышки птичьего гриппа осенью прошлого года, начала восстанавливать поголовье птиц, передает корреспондент Накануне.RU.

На сайте госзакупок опубликована информация о двух закупках: первая закупка - суточный молодняк кур и инкубационное яйцо финального гибрида кросса "Хайсекс Коричневый", вторая - племенной рассортированный по полу и провакцинированный согласно согласованной схеме вакцинации молодняк родительских форм кросса "Хайсекс Браун" в возрасте 77-ти дней.

Стоимость первой закупки составляет более 27,6 млн руб., максимальная цена второго аукциона составляет около 14,3 млн руб.

Продукция закупается у волгоградской агрофирмы "Восток" и в уральском племенном репродукторе "Свердловский".

Напомним, ранее губернатор Тюменской области Александр Моор прокомментировал сроки открытия "Боровской птицефабрики". Назвать точную дату губернатор затруднился, однако, отметил, что, скорее всего, производство начнется ближе к лету, а точнее - "спустя несколько месяцев с завоза птицы".

13 октября 2021 года в регионе был установлен карантин по высокопатогенному гриппу птиц в очаге, расположенном на территории фабрики "Боровская" в пределах границ корпусов №1-10 производственного цеха №3. Он ограничен территорией одного цеха, изолирован и обеспечен дезинфекционными барьерами. Всего было уничтожено 4,3 млн кур. Аудит предприятия после ликвидации кур проводил Всероссийский институт животноводства.