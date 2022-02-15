В ИК-2 в Покрове начался выездной суд по новому делу Навального

В исправительной колонии №2 в городе Покров Владимирской области сегодня началось выездное заседание Лефортовского суда Москвы. Он рассматривает дело Алексея Навального, который отбывает срок в ИК-2.

В деле шесть эпизодов: четыре по статье о мошенничестве (речь о пожертвованиях, собранных организациями, которые возглавлял Навальный (ныне признаны экстремистскими и запрещены судом); еще два связаны с неуважением к суду (относятся к процессу по делу об оскорблении ветерана). По совокупности статей оппозиционеру по этому делу может грозить до 15 лет лишения свободы.

На заседание (в котором, кстати, почти сразу был объявлен перерыв) в колонию приехала супруга Навального Юлия, а также команда юристов оппозиционера и большая группа сторонников, которых на территорию ИК не пустили – они ждут у ворот.