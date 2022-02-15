Жительницу Челябинска будут судить за инсценировку ДТП

В Челябинске будут судить участницу преступной группы по инсценировке фиктивных ДТП. Женщину обвиняют в мошенничестве и покушении на мошенничество в сфере страхования, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Следствие считает, что обвиняемая в составе организованной преступной группы принимала участие в инсценировке дорожно-транспортных происшествий с целью получения выплат от страховых компаний. Для этого она приобрела "Хонду", на котором в период 2017-2018 гг. участвовала в фиктивных ДТП и передавала фиктивные документы в страховую компанию.

Обвиняемая частично возместила ущерб в размере 200 тыс. рублей.

Она заключила досудебное соглашение о сотрудничестве.