В Москве женщина родила ребенка дома и выбросила его в пакете из окна

В Москве 30-летняя женщина родила ребенка дома и выбросила его из окна.

ЧП произошло в жилом доме на улице Ставропольской. Квартира женщины находится на четвертом этаже.

По данным столичной прокуратуры, вечером женщина родила ребенка у себя в квартире, а потом положила новорожденного в пакет и выбросила из окна.

Мальчик выжил. Он госпитализирован, как и его мать.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка).

Ход расследования контролируется прокуратурой Москвы.