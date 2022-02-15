15 Февраля 2022
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Происшествия В России
суд молоток (2013) | Фото:

Суд в Москве заочно арестовал основателя украинской неонацистской группировки "М.К.У."

Басманный суд Москвы заочно арестовал основателя украинской неонацистской группировки "М.К.У." Егора Краснова по обвинению в массовом убийстве.

Как передает ТАСС, Краснову вменяется ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Краснов - гражданин Украины, в России он объявлен в международный розыск. По данным ФСБ, Краснов действует под покровительством украинских спецслужб.

В декабре ФСБ России выявила 106 неонацистов, готовивших теракты и массовые убийства. Сторонников группировки нашли в 37 регионах. Двое из них подозреваются в подготовке нападений на образовательные учреждения.

Теги: м.к.у., егор краснов



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