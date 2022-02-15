Российские биатлонисты завоевали бронзовую награду в драматичной эстафете на Олимпийских играх
Российские биатлонисты завоевали бронзовую награду в драматичной мужской эстафете на Олимпийских играх в Пекине.
Лидерство в гонке с первого этапа захватил Карим Халили. Далее Александр Логинов и Максим Цветков развили преимущество до минуты. Российская команда лидировала вплоть до последней стрельбы, но стоя Эдуард Латыпов дрогнул и зашёл в итоге на два штрафных круга.
Золото в гонке досталось сборной Норвегии, серебро − сборной Франции.
ДРАМА ЛАТЫПОВА 😭😭😭— Матч ТВ (@MatchTV) February 15, 2022
Лидировали всю гонку, везли МИНУТУ, но два круга на последней стрельбе заменили нам золотые медали на бронзу! 🥉
До слез и мурашек 😰
Но Эдика надо поддержать – олимпийская медаль все равно у нас есть. Пусть все и расстроены ей. Бедный буйвол 😢😢😢 pic.twitter.com/Lv39Uws6UC
У российских биатлонистов на этих Играх это уже третья бронзовая награда, после третьих мест в смешанной эстафете и гонке преследования у мужчин.