Российские биатлонисты завоевали бронзовую награду в драматичной эстафете на Олимпийских играх

Российские биатлонисты завоевали бронзовую награду в драматичной мужской эстафете на Олимпийских играх в Пекине.

Лидерство в гонке с первого этапа захватил Карим Халили. Далее Александр Логинов и Максим Цветков развили преимущество до минуты. Российская команда лидировала вплоть до последней стрельбы, но стоя Эдуард Латыпов дрогнул и зашёл в итоге на два штрафных круга.

Золото в гонке досталось сборной Норвегии, серебро − сборной Франции.

ДРАМА ЛАТЫПОВА 😭😭😭



Лидировали всю гонку, везли МИНУТУ, но два круга на последней стрельбе заменили нам золотые медали на бронзу! 🥉



До слез и мурашек 😰



Но Эдика надо поддержать – олимпийская медаль все равно у нас есть. Пусть все и расстроены ей. Бедный буйвол 😢😢😢 pic.twitter.com/Lv39Uws6UC — Матч ТВ (@MatchTV) February 15, 2022

У российских биатлонистов на этих Играх это уже третья бронзовая награда, после третьих мест в смешанной эстафете и гонке преследования у мужчин.