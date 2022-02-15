15 Февраля 2022
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Эдуард Латыпов на финише в смешанной эстафете в рамках пятого этапа Кубка мира в германском Оберхофе (2021) | Фото: Manzoni/IBU

Российские биатлонисты завоевали бронзовую награду в драматичной эстафете на Олимпийских играх

Российские биатлонисты завоевали бронзовую награду в драматичной мужской эстафете на Олимпийских играх в Пекине.

Лидерство в гонке с первого этапа захватил Карим Халили. Далее Александр Логинов и Максим Цветков развили преимущество до минуты. Российская команда лидировала вплоть до последней стрельбы, но стоя Эдуард Латыпов дрогнул и зашёл в итоге на два штрафных круга.

Золото в гонке досталось сборной Норвегии, серебро − сборной Франции.

У российских биатлонистов на этих Играх это уже третья бронзовая награда, после третьих мест в смешанной эстафете и гонке преследования у мужчин.

Теги: Олимпийские игры в Пекине, биатлон, эстафета, Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков, Эдуард Латыпов



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