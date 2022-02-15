Центр реабилитации животных УрГАУ будет бесплатно стерилизовать любимцев малообеспеченной группы населения

Центр реабилитации животных Уральского государственного аграрного университета взял на себя все расходы по стерилизации домашних животных малообеспеченных групп населения. До следующего февраля ветеринары готовы провести не самую дешевую операцию бесплатно, но только для свердловчан, испытывающих проблемы с финансами.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЦРЖ УрГАУ, 240 запланированных операций обойдутся зоозащитникам в 2,8 млн рублей. Однако, благодаря выигранному ЦРЖ гранту от Фонда президентских грантов по направлению "Охрана окружающей среды и защита животных", сам Центр предоставит только 1,1 млн рублей.

"Девять лет мы выхаживаем, лечим и пристраиваем брошенных животных. За это время мы выявили самую частую ситуацию отказа от животного. Дело в том, что в период гормонального всплеска, вызванного естественным желанием размножаться, животные могут проявлять агрессию, метить территорию, издавать громкие гортанные звуки. А такое поведение своих любимцев выдерживают далеко не все. Выброшенные на улицу нестерилизованные животные сбиваются в бесконтрольные стаи и активно продолжают плодиться. К примеру, одна кошка за 1 год жизни может принести приплод до 12 особей. Даже если половина из них самки, то уже через 5 месяцев они также способны принести потомство. Тем самым, количество животных возрастает в геометрической прогрессии! А между тем проблема легко решается простой процедурой – стерилизацией своего питомца", - рассказала руководитель Центра реабилитации животных УрГАУ Елизавета Скорынина.

Помимо кастрации питомцев, для их владельцев ЦРЖ проведет серию вебинаров, где специалисты расскажут об основных мифах содержания животных. Организаторы уверены, что к увеличению числа бездомных животных приводит низкая осведомленность хозяев и несуразные мифы, которые ходят вокруг данной процедуры.

Чтобы получить бесплатную услугу по стерилизации питомца, владельцу животного необходимо подтвердить свой статус нуждающегося: удостоверение пенсионера, инвалида, многодетной семьи, а также любой документ, подтверждающий низкий доход. Записаться на операцию можно по телефону +7-912-667-00-70.