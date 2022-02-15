Глава Лысьвы покинет пост

Глава Лысьвенского округа Александр Гончаров подал заявление о досрочной отставке. Заявление проступило в местную думу и будет рассмотрено на внеочередном заседании 17 февраля, сообщает "Ъ-Прикамье" со ссылкой на свой источник.

Гончаров, по данным издания, покинет пост 18 февраля.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в мае 2017 г. конкурс по выборам кандидата на должность главы городского округа был признан несостоявшимся. Конкурсная комиссия допустила на выборы только одного кандидата вместо двух необходимых участников. Им стал действующий на тот момент глава города Виталий Шувалов. В июле того же года ему было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Исполняющим обязанности главы Лысьвенского городского округа стал заместитель главы администрации Евгений Заводчиков. Позже конкурс, на который подали заявки 11 участников, всё-таки состоялся, и в сентябре 2017 г. Гончаров возглавил Лысьву.