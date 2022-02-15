В Челябинской области два человека погибли в результате пожара в строительном вагончике

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Пожар произошел ночью 14 февраля в строительном вагончике неподалеку от поселка Роза. Причиной возгорания могла стать неисправная печь.

В Челябинской области тела двух человек обнаружили при тушении пожара. По данному факту проводится проверка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.





