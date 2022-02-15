"России немыслимо оставаться в границах "похабного мира", - Сурков

Бывший замруководителя администрации президента России Владислав Сурков написал статью о Брестском мирном договоре 1918 года (также известном как "похабный мир"). Сурков отмечает, что современная Россия, по сути "откатилась" как раз с границам этого договора, процесс не удалось остановить даже "коммунистическому государству ценой колоссальных жертв".

Автор статьи объясняет, почему выбрал именно эту тему для статьи. По его мнению, "не меньше триумфов мотивируют людей унижения и травмы".

Сурков пишет, что мирный договор, заключенный большевиками в 1918 году с Германией, "получился прямо оскорбительный". И, хотя процесс "отката" в границы "допетровских, доромановских времен" был позже приостановлен, избежать его не удалось.

"Великий могучий Советский Союз оказался на поверку не крепостью, а чем-то вроде чернобыльского саркофага, внутри которого продолжались реакции деления, разложения и отчуждения", - пишет Сурков. Он отмечает, что возвращение в границы "похабного мира" произошло не в результате революции или проигранной войны, а из-за "какой-то смешной перестройки, какой-то мутной гласности". "Значит, фатальная уязвимость была встроена в систему", - полагает автор.

Он считает, что "тесно и скучно, и неловко...и немыслимо оставаться России в границах похабного мира", а значит, впереди "много геополитики, практической и прикладной". "И даже, возможно, контактной", - не исключает Сурков.

"Мы за мир. Разумеется. Но не за похабный. За правильный", - заключает автор статьи, опубликованной порталом "Актуальные комментарии".