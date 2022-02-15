15 Февраля 2022
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Происшествия Свердловская область
тепловизор, ростелеком (2022) | Фото: Департамент внешних коммуникаций МРФ «Урал»

Полицейские с помощью цифровых технологий "Ростелекома" обнаружили и задержали похитителей кабеля

Портативный тепловизор «Ростелекома» использовали полицейские Нижнего Тагила во время ночной спецоперации, передает корреспондент Накануне.RU. Этот прибор помог определить местонахождение предполагаемых правонарушителей по тепловым контурам.

Поясним. Тепловизор позволяет видеть инфракрасное излучение окружающих объектов в любое время суток. Его камеры создают четкие тепловые изображения и бесконтактно измеряют температуру на расстоянии. Именно эти функции и помогли обнаружить тепловые следы нарушителей, сообщили Накануне.RU в департаменте внешних коммуникаций
МРФ «Урал».

"Спецоперация прошла в микрорайоне Выя. После того, как в городе отключили уличное освещение, мы получили сигнал об аварийной ситуации на наших сетях в районе улицы Полярная. Бригада связистов вместе с охранной организацией и полицейскими выехали на место. Там они обнаружили, что неизвестные похитили 122 метра кабеля. С помощью тепловизора участники спецоперации оперативно обследовали территорию и обнаружили злоумышленников", — рассказал начальник линейно-кабельного участка «Ростелекома» в Нижнем Тагиле Кирилл Панков.

Преступники, осознав, что обнаружены, бросили украденный кабель и пытались скрыться. Вскоре их задержали на основании показаний свидетелей, которые подтвердили, что убегающих было двое и описали их приметы. Согласно материалам следствия, на счету преступников оказалось несколько десятков случаев хищения кабеля на общую сумму около четырех миллионов рублей.

тепловизор, ростелеком(2022)|Фото: Департамент внешних коммуникаций МРФ «Урал»

"Сегодня, когда многие остаются дома и работают дистанционно, как никогда важен качественный надежный интернет. Повреждая телекоммуникационную инфраструктуру, правонарушители оставляют без связи жителей города и медицинские учреждения, где ведется лечение пациентов в том числе и с коронавирусной инфекцией. Наши аварийные бригады в экстренно реагировали на эти ситуации, несколько десятков сотрудников были задействованы в восстановлении линий связи. Отмечу, что оптический кабель, который мы используем для строительства инфраструктуры, не содержит цветных металлов. Он используется только в телекоммуникационной отрасли", —подчеркнул вице-президент—директор Екатеринбургского филиала «Ростелекома» Иван Пичугин.

Теги: тепловизор, ростелеком, телекоммуникационный кабель, полицейские



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