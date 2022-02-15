"Надо стремиться собирать больше". Свердловчане задолжали миллиарды по взносам за капремонт

Жители Среднего Урала задолжали миллиарды рублей по взносам за капремонт. Об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил гендиректор регионального Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области Станислав Суханов.

По его данным, в 2021 году было отработано почти 67 тысяч лицевых счетов должников, по которым вынесены судебные решения на оплату порядка 579 млн рублей за капремонт. Из них было получено около 560 млн.

"Сегодня мы отрабатываем задолженности свыше 3 тысяч рублей. Если она выше этой суммы, то начинаем идти на должника с претензией и выходим в суд для получения судебного приказа. С начала реализации программы, с 2017 года, когда мы начали активно заниматься претензионно-исковой работой, получили судебных решений почти на 4 млрд рублей", - сообщил Суханов.

Он утонил, что на сегодняшний день задолженность свердловчан по платежам за капремонт составляет около 3 млрд рублей.

"В 2021 году она была небольшая по приросту, но все равно существует, потому что первые несколько лет жители неактивно платили и вообще не понимали эту систему. В 2015 году она приросла почти на миллиард. И основная задолженность, которая имеется в этой структуре, она приросла ранее", - пояснил глава регионального Фонда содействия капитальному ремонту.

Он добавил, что в этом году также прогнозируется небольшой прирост по данной задолженности.

"Надо стремиться собирать больше, чем есть, активно собирать долговую нагрузку по судебным решениям. Но надо понимать, что экономическая ситуация сегодня, конечно, непростая", - заключил Станислав Суханов.

Как сообщало Накануне.RU, также сегодня он прояснил ситуацию с "Домом Уралплана" на Пушкина, 14 в Екатеринбурге. Данный памятник архитектуры нуждается в капитальном ремонте еще с 1980-х годов.