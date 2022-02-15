Туристам рекомендовали не ездить в Таиланд из-за проблем с ПЦР-тестами

Турагенты рекомендуют россиянам ездить в Таиланд из-за значительно более высокого, чем в других странах, риска получить положительный тест на COVID-19 по прилете, пишет "Коммерсантъ".

По данным тайских властей, приведенных АТОР, с 1 по 10 февраля коронавирус выявили у 18,72% россиян — фактически у каждого пятого туриста. Участники туристического рынка допускают, что в Таиланде повышенный уровень ложноположительных результатов.

По данным издания, спрос на билеты в Таиланд уже начал сокращаться. Один из крупных туроператоров заявил, что временно отказался от продаж туров в королевство из-за проблем с тестами.

Путешественникам советуют переориентироваться на "более лояльные страны" - Турцию, Египет, ОАЭ, Доминиканскую Республику.

Напомним, в 1 сентября прошлого года власти Таиланда разрешили вакцинированным российской вакциной "Спутник V" приезжать на острова Пхукет и Самуи без прохождения карантина.