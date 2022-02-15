Среднеуральского стрелка, убившего свою жену, арестовали на 2 месяца

Жителя Среднеуральска Виктора Меньшикова арестовали на два месяца по обвинению в убийстве своей супруги. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Верхнепышминского городского суда.

"В отношении Виктора Меньшикова избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца. В СИЗО он пробудет до 13 апреля", - сообщили в пресс-службе.

Там также добавили, что пенсионер полностью признал свою вину.

Напомним, что в минувшее воскресенье днем в полицию поступила информация о жителе Среднеуральска, стрелявшем из окна по улице, однако позднее в СКР рассказали Накануне.RU, что пенсионер осуществил оба выстрела у себя в квартире, и в результате убил свою супругу. Подозреваемый был задержан, с его участием планируется провести комплекс процессуальных действий. Также в отношении фигуранта планируется проведение судебной психиатрической экспертизы.

Возбуждено уголовное дело. А предполагаемую причину ранее назвал глава пресс-службы управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых.