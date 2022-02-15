15 Февраля 2022
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Общество Свердловская область
(2021) | Фото: В.Н. Горелых

В ГИБДД Екатеринбурга отменили живые очереди из-за коронавируса

На фоне распространения коронавирусной инфекции, в ГИБДД Екатеринбурга приняли решение приостановить прием граждан в порядке живой очереди. Как сообщили Накануне.RU в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу, до конца февраля прийти в управление можно только по предварительной записи.

Речь идет о тех случаях, когда гражданам предоставляются государственные услуги по линии Госавтоинспекции, а именно: выдача и замена водительских удостоверений, регистрация транспорта и прием экзаменов на получение водительских удостоверений, в том числе экзаменов после окончания срока лишения права управления.

В пресс-службе поясняют, что такой порядок работы позволит избежать скопления граждан в местах оказания госуслг, что благоприятно скажется на здоровье горожан. При этом до сих пор прием граждан осуществляется со строгим соблюдением санитарных норм безопасности: ношение масок и соблюдение социальной дистанции.

Теги: ГИБДД, Екатеринбург, предварительная запись, живая очередь, коронавирус



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