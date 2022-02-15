Порошенко потребовал уволить посла в Лондоне за слова о возможности не вступать в НАТО

Бывший украинский президент Петр Порошенко разразился резкой критикой заявления посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко о том, что Украина может отказаться от вступления в НАТО ради предотвращения войны с Россией. Он потребовал немедленной его отставки.

В офисе президента и МИД прокомментировали слова Пристайко, подчеркнув, что евроатлантический курс Украины неизменен, но прямого опровержения не сделали. Так, спикер МИД Олег Николенко сказал, что стремление в НАТО закреплено в конституции, но в настоящее время Украина не является его членом, поэтому ключевым становится вопрос гарантий безопасности.

Порошенко же, почувствовав, что может заработать на этом политические очки, сделал резкое заявление.

"Единственный способ доказать, что позиция Пристайко не является позицией украинской власти и Зеленского - немедленно отозвать посла из Лондона и уволить его с работы. Если завтра Пристайко еще будет в Лондоне - значит он озвучил не свою позицию, а позицию Зеленского", - подчеркнул он.

Интересно, что замглавы британского Министерства обороны Джеймс Хиппи заявил, что если Украина решит, что не будет становиться членом НАТО, то Британия это поддержит. Также после визита Киев канцлер Германии Олаф Шольц сказал вчера, что вопрос членства Украины в НАТО не стоит на повестке дня.