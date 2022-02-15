15 Февраля 2022
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Экономика В России
Коллаж, бабушка, деньги (2020) | Фото: Накануне.RU

ЦБ готов распространить кредитные каникулы на все потребительские займы

Центральный банк России счел вполне положительным опыт ипотечных каникул и готов распространить практику на все виды потребкредитов. Регулятор считает, что такие каникулы должны предоставляться на срок до полугода вне зависимости от срока и суммы, если доходы человека упали. Если у заемщика несколько кредитов, то каникулы он получит по всем, но сможет воспользоваться такой возможностью только один раз.

Глава службы Центробанка по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг Михаил Мамута говорит, что при введении такого инструмента как ипотечные каникулы многие банки опасались массовости явления. Но этого не произошло.

Более того: 85% "каникуляров" выходили из этого периода и возвращались к обычному графику платежей.

"Каникулы — это хороший предохранитель от стресса, которым в том числе является потеря работы, болезнь или другое непредвиденное негативное событие в жизни человека. Важно понимать, что от такого никто не застрахован, и пандемия нам это очень хорошо продемонстрировала. Пока статистика подтверждает, что наш прогноз оказался справедливым. Ипотечные и кредитные каникулы брали не все заемщики подряд, а только те, у кого сильно снизились доходы. И что важно, выходили из ипотечных каникул в обычный график платежей 85% тех, кто получил такую отсрочку. То есть благодаря этому более чем три четверти заемщиков из числа тех, кто столкнулся с серьезными проблемами, не испортили кредитную историю и не допустили просрочки", - отмечает Мамута.

Так что в ЦБ пришли к выводу о необходимости распространения практики каникул на все виды потребкредитов на постоянной основе, ведь жизненные обстоятельства у людей меняются, а кредиты их все чаще становятся "длинными".

Сейчас ЦБ работает над соответствующим законопроектом, можно ожидать, что он будет внесен и рассмотрен парламентом уже в этом году, пишут "Известия".

Теги: центральный банк, кредитные каникулы, потребительский кредит, ипотека



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