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Дом Уралплана на ул. Пушкина 14 в Екатеринбурге (2021) | Фото: Накануне.RU

"Где взять деньги – остается загадкой": Фонд содействия капремонту о "Доме Уралплана"

Генеральный директор регионального Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области Станислав Суханов прояснил ситуацию с "Домом Уралплана" на Пушкина, 14 в Екатеринбурге.

Как сообщало Накануне.RU, данный памятник архитектуры нуждается в капитальном ремонте еще с 1980-х годов. Сообщалось, что капремонт запланирован аж на 2044 год. Как рассказывали жители дома, после встречи с предполагаемым исполнителем работ стало известно, что денег на капремонт все равно не хватит – нужно увеличивать сборы с жильцов или пытаться попасть в программу к "300-летию Екатеринбурга".

Как рассказал Суханов на сегодняшней пресс-конференции, ранее в рамках пилотного проекта по ремонту объектов культурного наследия было запущено проектирование пяти домов в столице Урала: это Пушкина, 14; Ленина, 29; Баумана, 2; 8 Марта, 2 и Физкультурников, 30.

"К сожалению, надо признаться, на проектирование ушло полтора года. Было очень непросто в рамках 73-го федерального закона свести все законодательные моменты, чтобы выполнить проектно-сметную документацию и при этом не нарушить ФЗ. На сегодняшний день по двум домам ПСД получена – по Пушкина, 14 и по 8 Марта, 2. По Ленина, 29 проектно-сметная документация будет выдана 9 марта, по Баумана, 2 – 14 марта и по Физкультурников, 30 – 23 февраля", - сообщил Станислав Суханов.

пушкина 14, дом уралплана(2021)|Фото: Накануне.RU

"Дом Уралплана" на Пушкина, 14

Он отметил, что проектно-сметная документация по таким объектам стоит в 8-10 раз дороже, чем по обычным домам.

"Если взять дома с одинаковыми характеристиками, то ПСД стоила бы 267 тысяч. А при ОКН это выходит около 2,5 млн рублей, мы "съедаем деньги с котла". Сегодня мы с жителями этих домов активно обсуждаем, какие виды работ будем делать. К сожалению, не хватает накопленных за 30 лет средств на все виды работ. Дальше смотрим, как поступать с "выпадающими" деньгами. К сожалению, на федеральном уровне на этот вопрос нам так и не ответили. Где взять эти деньги – пока остается загадкой", - заключил глава регионального Фонда содействия капремонту.

Жилой "Дом Уралплана" был построен в 1933 году известным архитектором Иосифом Робачевским, который создал конструктивистский вид Уралмаша с другими выдающимися архитекторами того времени. Дом возведен по оригинальному проекту и условно относится к стилю "конструктивизм". По другой версии, доставшейся старейшему жителю дома от его деда, его вообще построили по проекту, который СССР подарили США, это был проект общежития для рабочих Чикаго.

В 2014 году дом на Пушкина, 14 признали объектом культурного наследия. Он имеет муниципальное историко-культурное значение, как памятник градостроительства и архитектуры.

Теги: Дом Уралплана, капремонт, деньги



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