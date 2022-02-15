Пермские активисты будут судиться из-за отказа в митинге в память о Немцове

Власти Перми отказали местным активистам в проведении митинга в память о политике Борисе Немцове. Об этом на своей странице в Facebook сообщил общественник Михаил Касимов, передает корреспондент Накануне.RU.

Акция должна была состояться 27 февраля. Из ответа городских властей следует, что акцию надо согласовать с властями края.

"Письмо и. о. руководителя администрации губернатора Пермского края, предоставленное вами в адрес управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации Перми, не содержит информации о согласовании администрацией губернатора проведения 27.02.2022 публичного мероприятия в форме митинга", - говорится в документе.

Этот ответ не устроил общественников. Они намерены добиваться согласования акции через суд.

"Городские чиновники, скажите какое условие не выполнено? Нет ответа. Почему сами закон не выполняете? Короче, готовим подачу в суд и приглашаем всех на судебный процесс. Благо, суды у нас пока открытые", - возмутился Касимов.

Напомним, политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту столицы.