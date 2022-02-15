15 Февраля 2022
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Политика В бывшем СССР Украина
Олаф Шольц (2022) | Фото: Christoph Soeder / Pool via REUTERS

После визита в Киев Шольц заявил, что Зеленский пообещал законопроект об особом статусе Донбасса

Канцлер Германии Олаф Шольц побывал с визитом в Киеве, где встретился с президентом Владимиром Зеленским. После встречи он заявил, что Зеленский пообещал вынести на рассмотрение законы об особом статусе Донбасса и выборах в ДНР и ЛНР. Причем Шольц это сказал дважды.
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Зеленский слова Шольца никак не прокомментировал. Глава офиса Зеленского Андрей Ермак также на днях сказал, что Киев намерен собрать заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) для обсуждения политической части Минских соглашений. Правда, следующее заседание ТКГ намечено лишь на 2 марта, и заявления из Киева похожи на затяжку времени.

Официально о результатах встречи сообщается в самых общих чертах. Но все отмечают, что основной темой была именно напряженная ситуация вокруг Украины, ради чего Шольц специально и прилетал. После этого он полетит в Москву, где его ожидают сегодня. Высказываются мнения, что Шольц передаст Владимиру Путину слова Зеленского о готовности пойти на выполнение обязательств, чтобы напряжение спало. Хотя само выполнение представляется крайне маловероятным. "Резидент" сообщает, что Шольц даже пообещал Киеву финансовую помощь в случае выполнения соглашений.

Телеграм-канал "Легитимный" пишет, что Россия повышает ставки, давая понять, что может признать ДНР и ЛНР, что будет точкой невозврата. Хотя самой России это едва ли выгодно. Украина же будет только рада.

"Для офиса президента важно создавать иллюзию переговорного процесса, а также перемирия в Донбассе, но делать конкретные дела у функционеров нету желания. Слишком рискованно", - пишет канал.

Интересно, что три дня назад "Резидент" сообщал со ссылкой на источник в офисе Зеленского, что там придумали новый способ консолидации общества - это полный отказ от выполнения Минских соглашений, показать сильного лидера, который способен противостоять внешним факторам в интересах Украины, потому что большинство украинцев против внешнего управления. Возможно, поэтому Зеленский объявил 16 февраля Днем единения. В западных СМИ ранее появились сообщения, что Россия в этот день начнет вторжение.

Теги: Украина, Донбасс, Олаф Шольц,



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