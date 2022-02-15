Канадская полиция заявляет об изъятии партии оружия у демонстрантов

Почти одновременно с объявлением федерального ЧП полиция канадской провинции Альберта заявила о задержании 13 протестующих. По данным силовиков, в лагере демонстрантов якобы оказалась группа радикалов, готовых к силовому противостоянию. Кроме того, в трёх трейлерах вблизи границы был изъят внушительный арсенал.

Дальнобойщики неподалёку от погранперехода Куттс якобы имели длинноствольные пистолеты, пистолеты, несколько комплектов бронежилетов, мачете, большое количество боеприпасов, а также магазины для огнестрельного оружия большой ёмкости.

Кроме того, CBC News сообщает о попытке протаранить полицейскую машину трактором, от которой стражам порядка удалось спастись только освободив дорогу. Тракторист опознан и объявлен в розыск.

Тогда же к границе пытались приблизиться три экскаватора, якобы намеревавшиеся присоединиться к протесту. В данном случае полицейским удалось развернуть технику.

Сами дальнобойщики заявляют, что намерены и дальше протестовать мирно. Один из лидеров этой колонны Марко Ван Хьюгенбос напоминает, что из лагеря протестующих есть очень много видео, доказывающих это. По его словам, до сих пор участники "Конвоя свободы" не предпринимали никаких угрожающих действий.

Не исключено, что сейчас готовится провокация для разгона лагеря протестующих, которые уже более двух недель блокируют пограничный переход между Канадой и США.