Губернатор Куйвашев попросил денег у знаменитостей

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал известных людей инвестировать в Урал. В качестве примера глава региона указал юмориста и актера Сергея Светлакова, который недавно приобрел 2,3% доли в "Горнорудная компания (ГРК) "Территория".

"Наш земляк, всеми любимый актер Сергей Светлаков стал инвестором родной Свердловской области. Недавно он вложился в месторождение под Нижней Турой, где совсем скоро будут добывать медь и золото. Это достойно уважения: он не просто уехал в Москву и забыл про Урал, а вкладывает деньги в его развитие. Благодаря этому в районе появятся рабочие места и деньги. Очень хочу, чтобы его примеру последовали и другие известные люди, ведь инвестировать в Урал не только почетно, но и прибыльно", - написал Куйвашев в своем Instagram.

Напомним, что в золотодобывающий бизнес Светлаков вступил в конце января текущего года. В прошлом марте стало известно, что "Туринская ГРК" занимается реализацией проекта по увеличению добычи руды на Северо-Калугинском медноколчеданном месторождении в районе Нижней Туры. Частные инвестиции в проект составили 1,2 млрд рублей.