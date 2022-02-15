Песков заявил CNN о готовности Путина к переговорам по ситуации вокруг Украины

Президент России Владимир Путин готов к переговорам по ситуации вокруг Украины и вопросам безопасности, заявил CNN пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, фактически именно президент РФ был инициатором поднятия вопроса по гарантиям безопасности. При этом Песков назвал ситуацию вокруг Украины лишь частью гораздо большей проблемы, передает Regnum.

"И конечно, президент Путин готов к переговорам", - отметил пресс-секретарь главы государства.

Напомним, Путин неоднократно заявлял, что считает размещение сил НАТО на Украине прямой угрозой России, а также не исключил военного конфликта между Россией и НАТО в случае, если Украина попытается "силой вернуть Крым".