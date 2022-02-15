15 Февраля 2022
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Происшествия
Ан-26 (2016) | Фото:charterlima.com

Самолет Ан-26 с пассажирами на борту совершил аварийную посадку под Иркутском

Самолет Ан-26 с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в аэропорту города Усть-Кут Иркутской области.

Как сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, сработал сигнал о течи масла в правом двигателе.

Самолет выполнял рейс Иркутск — Усть-Кут — Ербогачен, пишет Regnum. На борту было 14 пассажиров и шесть членов экипажа, никто пострадал.

В прошлом году Ан-26 потерпел крушение в Большехехцирском заповеднике в Хабаровском крае. Напомним, 22 сентября самолет перестал выходить на связь и исчез с радаров. На борту находится экипаж из шести человек, все они погибли.

Теги: ан-26, аварийная посадка



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