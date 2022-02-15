Запрещенный препарат в организм фигуристки Валиевой мог попасть из-за стакана ее дедушки

Запрещенный как допинг препарат триметазидин попал в организм российской фигуристки Камилы Валиевой с продуктом, который употреблял ее дедушка. Об этом заявил глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета Денис Освальд. Его комментарий опубликовал в Twitter журналист издания USA Today Том Шад.

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Эта версия уже звучала в прессе ранее, при этом источником называли юристов и окружение 15-летней Валиевой. Якобы, спортсменка попила из одного стакана с дедушкой, который употреблял какие-то препараты.

Впрочем, далеко не все находят эту версию реалистичной. "Кто виноват в этом конкретном случае, я не знаю. Это как раз и должно быть предметом разбирательства. Но, если опять придумать, как с дедушкой, — это будет смешно. Про дедушку — это не версия, это заявили ее [Валиевой] юристы", - заявила изданию "Подъем" экс-фигуристка Ирина Роднина.

Напомним, Валиева была допущена Спортивным арбитражным судом к соревнованиям. Это не устраивает МОК, ISU и WADA, которые хоть и были вынуждены согласиться с решением суда, но намерены его оспаривать. Кроме того, допуск Валиевой до соревнований не означает, что она не принимала допинг. Поэтому по результатам дальнейшего разбирательства девушка может быть лишена как минимум одной медали – "золота", полученного в командном турнире на Олимпиаде.