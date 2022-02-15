Жительнице Талицы выплатили свыше 100 000 за получение травмы на крыльце магазина

Спустя два года после получения травмы на крыльце магазина, принадлежавшего крупной торговой сети, жительнице Талицы выплатили компенсацию морального вреда. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, факт госпитализации местной жительницы в феврале 2020 года был подтвержден в ходе изучения ежедневной сводки происшествий.

В результате проверки выяснилось, что инцидент произошел в утренние часы в центре города. Пострадавшая поскользнулась на крыльце магазина и упала, получив перелом одного из позвонков и лучевой кости руки. Также установлено, что причиной травмы стала наледь на крыльце, ответственность за уборку которого несет торговая организация.

Прокуратура Талицкого района в интересах потерпевшей направила исковое заявление в суд, который в свою очередь взыскал с собственника магазина 4,7 тыс. рублей на лечение истца и 100 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ответчиком решение суда по иску прокурора исполнено в полном объеме, торговая сеть выплатила местной жительнице причитающуюся сумму.