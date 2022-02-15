Госдума идет на рекорд: в феврале будет всего два пленарных заседания

Госдума идет на рекорд. Вероятно, текущая сессия станет одной из самых непродуктивных и немногочисленных по числу пленарных заседаний.

Ранее планировалось, что в феврале народные избранники проведут три заседания и съездят на три региональные недели к своим избирателям.

Но накануне Совет Думы принял решение еще сократить пленарную неделю – она будет состоять не из трех, а из двух заседаний – 15 и 16 февраля.

Сегодня депутаты намерены рассмотреть важный документ, точнее, два альтернативных документа: это обращение к президенту России с просьбой о признании независимости ЛНР и ДНР.

В конце января первый зампред Госдумы Александр Жуков говорил: "В феврале будет одна неделя пленарных заседаний – это 15, 16, 17 февраля. Планируется рассмотреть за это время 54 законопроекта, это будут самые первоочередные законопроекты".

Среди предложенных к рассмотрению документов также будет, например, президентский законопроект о расширении полномочий СКР, правительственные поправки в Налоговый кодекс и КоАП. Также 16 февраля в рамках парламентского часа перед депутатами о строительной отрасли отчитается вице-премьер Марат Хуснуллин.

Отметим, что сокращение пленарной недели может быть связано с пиком новой волны коронавируса. Неизвестно, сколько заболевших среди депутатов (подтвержден ковид у Жириновского, у Зюганова – "профилактическая госпитализация с симптомами"). Ранее в Совете Федерации заболели 20 сенаторов, об этом на заседании в пятницу сообщила спикер палаты Валентина Матвиенко.