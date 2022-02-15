В Тюмени на аукцион выставлено здание недостроенного реабилитационного центра

Информация об этом появилась на сайте "Фонда имущества Тюменской области". Речь идёт о здании по адресу улица Домостроителей, дом 28, корпус 2. Проектируемое назначение – объект социального обслуживания – оздоровительный, реабилитационный центр.

В Тюмени на торги выставлено недостроенное здание реабилитационного центра, передаёт корреспондент Накануне.RU .





