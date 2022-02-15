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грузовой корабль Прогресс МС 09 (2018) | Фото: Roscosmos.ru

Ракета "Союз" с грузовым кораблем "Прогресс" стартовала с Байконура

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс" стартовала с космодрома Байконур.

Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, ракета в штатном режиме вывела корабль на целевую орбиту. Стыковка с МКС намечена на 17 февраля в 10.06 мск.

На борту корабля находится около 1,6 тонны груза, в том числе шесть наноспутников "ЮЗГУ-55", которые во время одного из выходов в открытый космос запустят на орбиту российские космонавты.

Также в грузовом отсеке корабля размещены одежда, еда и вода, медикаменты, оборудование и топливо.

Ранее в пресс-службе Роскосмоса сообщали, что на ближайшем "Прогрессе" на МКС будут доставлены средства для герметизации места негерметичности отсека модуля "Звезда". Позже в госкорпорации уточнили ТАСС, что они могут быть доставлены и на пилотируемом корабле.

Теги: союз, прогресс, байконур



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