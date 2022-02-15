Киллер "Череп" отправился за решетку за убийство водителя маршрутки в Екатеринбурге

Во вторник Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу об убийстве водителя маршрутного микроавтобуса. Обвиняемого жителя Зауралья надолго отправили за решетку.

Напомним, все случилось вечером 24 декабря 2020 года напротив одного из домов по проспекту Космонавтов: водитель автобуса марки "Форд Транзит" получил огнестрельное ранение в голову и впоследствии умер в больнице. Злоумышленник скрылся, установить его по "горячим следам" не удалось. Но в марте прошлого года стрелок был задержан у себя в квартире в городе Далматово Курганской области.

Как отмечали в полиции, в определенных кругах он был известен по прозвищу "Череп". Позже выяснилось, что причиной преступления стала личная неприязнь на почве якобы оскорбительных высказываний водителя в адрес стрелка в среде их общих знакомых. Расследование показало, что само убийство оказалось тщательно спланировано.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, сегодня суд в Екатеринбурге признал мужчину виновным. Ему назначено наказание в виде 12 лет и 4 месяцев лишения свободы. Отбывать этот срок "Череп" будет в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, что в ходе судебных прений прокуратура просила назначить уральцу 11,5 лет "строгача".