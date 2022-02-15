15 Февраля 2022
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Общество Свердловская область
атомстройкомплекс, аск, логотип (2021) | Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

"Атомстройкомплекс" построит под Сысертью завод за 2,5 млрд рублей

До октября текущего года под Сысертью вырастет еще один завод "Атомстройкомплекса" по производству твинблоков. Это будет уже третий высокоэффективный цех по выпуску данной продукции под брендом "Теплит", что входит в пятерку крупнейших производителей автоклавного бетона России. Объем инвестиций в проект составит 2,5 млрд руб.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, до конца февраля должны завершиться все проектные работы, а уже летом следующего года регион сможет получить первую продукцию с нового завода. Расположится предприятие на существующей производственной площадке "Атомстройкомплекса". На данный момент там уже работают над выпуском извести и цемента. Представители компании заверяют, что строительство третьего завода под брендом "Теплит" позволит увеличить объем выпуска твинблоков и расширить географию поставок.

"Завод будет строиться "с нуля", "в чистом поле", нам не придется вписывать технологию в существующие стены. Это позволит разместить производственные мощности на 100% оптимально и рационально", – рассказал управляющий директор ПСО "Теплит" (входит в структуру компании "Атомстройкомплекс") Борис Овечкин.

Новый завод площадью 9,5 тыс. кв.м. с расчетной мощностью в 400 тыс. куб. м газоблока в год будет оснащен немецким оборудованием фирмы Wehrhahn, как и другие два цеха "Теплита". Благодаря максимальной автоматизации производственных линий на каждую смену требуется всего по 10-12 рабочих, а весь штат предприятия составит 60-70 сотрудников.

"Не преувеличу, сказав, что наш завод будет самым современным из существующих заводов автоклавного газобетона не только в России и странах СНГ, но и в мире. После этого "Теплит" сможет увеличить общий объем производства твинблока до 1 млн куб. м в год", – подчеркнул Борис Овечкин.

Строительству завода по выпуску твинблоков присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области.

Теги: Атомстройкомплекс, Сысерть, завод, строительство, твинблоки



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